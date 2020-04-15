2020-04-15T05:21:12+03:00
Общество

Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается

Неутешительные демографические итоги года опубликовал Красноярскстат
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Детей в крае становится меньше..... Таковы итоги 2019 года.Детей в крае становится меньше..... Таковы итоги 2019 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Можно сколько угодно спорить о «черном небе», качестве жизни, эффективности инвестиционных проектов и т.д., но это все слова. А есть цифры, которые говорят неопровержимо: населения в крае становится меньше. Есть и другие тревожные тенденции. Но обо все по порядку.

Статистики подсчитали: численность населения Красноярского края на 1 января 2020 года составила 2866255 человек. В 2019 году в крае жили 2870140 человек.

За год численность населения сократилась на 7771 человека, в том числе за счет естественной убыли (смертности) – на 4993 человека, миграционной убыли – на 2778 человек.

Доля городского населения практически не изменилась, по прежнему, большая часть населения региона живут в городах: 77,5 процента (на 1 января 2019 года – 77,6 процента).

Не изменилась и доля женщин, их 53,3 процента, как и было год назад.

А вот следующие цифры уже тревожат и говорят о старении населения. Детей в возрасте до 15 лет в крае стало меньше: на 1 января 2020 года 571592 (на 1 января 2019 года детей было 572322).

А людей старше 60 лет, наоборот, становится больше: 574377 человек (год назад было 560381 человек).

Зато долгожителей (в возрасте 90 лет и старше) в Красноярском крае стало больше. На 1 января 2020 года 9644 человека (на 1 января 2019 года – 9058 человек), из них в возрасте 100 лет и старше – 193 человека (59 мужчин и 134 женщины).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор проверяет Красноярский глазной центр: там ищут коронавирус
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделю
Райффайзенбанк: в марте выросли траты на электронику
Количество зараженных коронавирусом в Хакасии на 15 апреля 2020 года: инфицированы 20, выздоровевших 3
Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается
«Прошу у всех прощения»: сотрудники полиции задержали женщину, которая разбила буддийскую святыню
Дом агента звездного хоккеиста Евгения Малкина ограбили неизвестные
В Туве староверы отказались проходить тест на коронавирус
Жителям Красноярского края ко Дню Победы выплатили 500 миллионов рублей
В Хакасии старшему брату за развращение сестры-подростка грозит большой срок
В Красноярском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 2 человека
Райффайзенбанк: россияне предпочитают копить в рублях
На очистку Абаканской протоки в Красноярске министерство экологии готово потратить почти 24 миллиона рублей
Величина прожиточного минимума в Красноярском крае увеличена
Систему дистанционного обучения корректируют
Сервисная выручка в салонах связи Tele2 увеличилась в девять раз
Красноярским детям будут читать сказки на ночь по горячей линии
Райффайзенбанка продляет карты с истекшим сроком действия
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Красноярском
С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали 55 человек
Райффайзенбанк: число переводов на брокерские счета в марте выросло
В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школы
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Коронавирус в Красноярске: у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19
В Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру