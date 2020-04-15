Уезжают и умирают. Численность населения Красноярского края сокращается

15 Апр 2020 2020-04-15T05:21:12+03:00

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Можно сколько угодно спорить о «черном небе», качестве жизни, эффективности инвестиционных проектов и т.д., но это все слова. А есть цифры, которые говорят неопровержимо: населения в крае становится меньше. Есть и другие тревожные тенденции. Но обо все по порядку.

Статистики подсчитали: численность населения Красноярского края на 1 января 2020 года составила 2866255 человек. В 2019 году в крае жили 2870140 человек.

За год численность населения сократилась на 7771 человека, в том числе за счет естественной убыли (смертности) – на 4993 человека, миграционной убыли – на 2778 человек.

Доля городского населения практически не изменилась, по прежнему, большая часть населения региона живут в городах: 77,5 процента (на 1 января 2019 года – 77,6 процента).

Не изменилась и доля женщин, их 53,3 процента, как и было год назад.

А вот следующие цифры уже тревожат и говорят о старении населения. Детей в возрасте до 15 лет в крае стало меньше: на 1 января 2020 года 571592 (на 1 января 2019 года детей было 572322).

А людей старше 60 лет, наоборот, становится больше: 574377 человек (год назад было 560381 человек).

Зато долгожителей (в возрасте 90 лет и старше) в Красноярском крае стало больше. На 1 января 2020 года 9644 человека (на 1 января 2019 года – 9058 человек), из них в возрасте 100 лет и старше – 193 человека (59 мужчин и 134 женщины).

ИСТОЧНИК KP.RU