2020-04-15T04:09:51+03:00
Происшествия

«Прошу у всех прощения»: сотрудники полиции задержали женщину, которая разбила буддийскую святыню

Она призналась в том, что била ступу кувалдой [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Ступа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejournaСтупа находится у деревни Сухая. Фото: kraevushka.livejourna
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«Комсомольская правда»-Красноярск уже рассказывали о том, что неизвестная женщина разбила кувалдой буддийскую ступу в районе деревни Сухая. Эту ступу хорошо видно всем, кто проезжает по московскому тракту на запал от Красноярска. Подробности и видео, как это было, здесь.

Полиции удалось установить и задержать женщину с кувалдой после того, как в дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидца.

Женщине 53 года, что толкнуло ее на этот странный поступок, пока непонятно. На видео она говорит о том, что да, разбила, да, бросила статуэтку Будды на землю. И просит прощения у буддистов.

Между тем, статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Человека, благодаря которому удалось задержать вандалку, поблагодарил в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вот что он написал на своей страничке:

«Очень хочется поделиться позитивом. Думаю, что к моим добрым словам в адрес жителя Красноярского края Игоря Калугина присоединятся все буддисты Тувы. Он не смог пройти равнодушно мимо вандализма, происходившего на его глазах недалеко от села Сухая Емельяновского района Красноярского края и спас статуэтку Будды в тот момент, когда там буддийскую ступу громила женщина (полиция уже занимается правонарушительницей). Хочу от себя лично сказать большое человеческое спасибо Игорю Калугину. Рабочего человека видно издалека, а Игорь, как мне стало известно, занимается строительством. Огромная наша благодарность Игорю, строителю, созидателю, сумевшему встать на пути вандализму, одержать победу над агрессией и невежеством. Огромная глубокая ему от нас всех благодарность!»

«Прошу у всех прощения»: сотрудники полиции задержали женщину, которая разбила буддийскую святыню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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