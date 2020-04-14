2020-04-14T20:06:31+03:00
Спорт

Дом агента звездного хоккеиста Евгения Малкина ограбили неизвестные

Вынесли двери коттеджа и украли перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Евгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиЕвгений Малкин и его агент Геннадий Ушаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Геннадий Ушаков, агент звездного хоккеиста Евгения Малкина, лишился ценных вещей, когда в его дом на Можайском шоссе вломились неизвестные. Злоумышленники взломали дверь коттеджа и вынесли из дома деньги и ювелирные украшения. А также украли перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года. В тот момент 63-летнего Ушакова не было в России, он находился в США, в городе Питтсбурге по делам. Именно там за местную команду «Питтсбург Пингвинз» играет его подопечный Евгений Малкин.

Преступление произошло 19 февраля. Вернувшись домой 6 апреля, Ушаков заявил в полицию. Из дома изъяли камеры, по записям на них и стало понятно, что преступников было четверо, все в масках.

- Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%. - поделился размышлениями с kp.ru Геннадий Владимирович.

Добавим, что Геннадий Ушаков – мастер спорта международного класса, чемпион России, вратарь, выступавший до 42 лет. Играл в хоккейных командах «Ижсталь», московские «Крылья советов», «Спартак», череповецкий «Металлург», воскресенский «Химик», харьковский «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и ветеранский клуб «Звезды России».

Сейчас он – один из самых авторитетных российских хоккейных агентов. Среди его Евгений Малкин, Рэй Эмери, Сергей Барбашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дом агента звездного хоккеиста Евгения Малкина ограбили неизвестные
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