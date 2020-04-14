2020-04-14T17:28:15+03:00
Общество

Жителям Красноярского края ко Дню Победы выплатили 500 миллионов рублей

Получателями стали ветераны и участники войны, труженики тыла и другие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителям Красноярского края ко Дню Победы выплатили 500 миллионов рублейЖителям Красноярского края ко Дню Победы выплатили 500 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителям Красноярского края ко Дню Победы их краевого бюджета выплатили 500 миллионов рублей. Получателями стали более 140 тысяч граждан. Кому-то деньги пришли на карту, остальным выплаты принесли на дом сотрудники почты. Таких оказалось более 78 тысяч человек.

- В условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, это была непростая задача. Необходимо было не только вовремя перечислить деньги указанным категориям лиц, но и доставить их, – рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Конкретно из федерального бюджета:

- по 75 тысяч рублей – инвалидам и участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и вдовам ветеранов

- по 50 тысяч рублей – перечислено труженикам тыла.

Дополнительно из краевого бюджета:

- по 50 тысяч – инвалидами участникам войны

- по 10 тысяч рублей – несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей

- по 5 тысяч рублей – лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны

- по 3 тысячи рублей – детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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