В Хакасии старшему брату за развращение сестры-подростка грозит большой срок

14 Апр 2020 2020-04-14T17:12:38+03:00

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В Боградском районе Хакасии на скамью подсудимого сядет 34-летний мужчина, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении своей сестры. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обвиняемый – житель города Черногорска.

19 июня 2019 года он приехал в Боградский район и похвал в гости младшую сестру, которая жила в том селе. Девочка осталась ночевать в гостях у брата, несмотря на то, что он был пьян. А тот, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, совершил то, что на языке уголовного кодекса называется «развратные действия без применения насилия».

О том, что произошло, потерпевшая рассказала своему родственнику, а тот вызвал полицию. Во время следствия на допросах обвиняемый признал свою вину полностью. Теперь его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU