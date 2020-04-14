14 Апр 2020 2020-04-14T16:04:50+03:00

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В Красноярском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 2 человека. Еще один в тяжелом состоянии находится в больнице, где врачи борются за его жизнь. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, смертельное ДТП произошло накануне, 13 апреля, около 18:50 на 924-м километре автодороги Р-255, в Уярском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773066" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярском крае, погибли двое. Видео ГИБДД края.

По предварительным данным 35-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. Допустил выезд на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком «Хино». От удара грузовик вылетел на обочину. В результате столкновения от полученных травм на месте погибли 2 пассажира «Ниссана», а водитель доставлен больницу. Движение на участке несколько часов было затруднено, пока там работала следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU