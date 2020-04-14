Райффайзенбанк: россияне предпочитают копить в рублях

14 Апр 2020 2020-04-14T15:56:22+03:00

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Большинство россиян предпочитают делать накопления только в рублях, показал опрос Райффайзенбанка. Почти четверть опрошенных диверсифицируют сбережения и покупают и рубли, и иностранную валюту.

Более 70% россиян копят деньги, чаще всего их сбережения составляют до 300 тыс. рублей. 16% накопили 300-500 тыс. рублей, около 10% — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Жители небольших городов реже делают накопления, а общие суммы из сбережений меньше.

Семьи с детьми делают накопления на большие суммы, а из иностранной валюты предпочитают использовать доллары.

Подавляющее большинство опрошенных — 75% — назвали рубли единственной валютой для сбережений. Диверсифицируют накопления, используя и рубли, и иностранную валюту, 23%.

«Диверсификация по валютам – традиционный подход к сохранению сбережений. В текущих условиях доходность приносят накопления в рублях, а валютная часть — призвана сохранить их от обесценения. Около 20% должны быть в свободном доступе на случай непредвиденных расходов. Эту задачу решает накопительный счет: доходность здесь составит 5-6% годовых, а снятие и пополнение не ограничены», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.