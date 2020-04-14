14 Апр 2020 2020-04-14T14:54:49+03:00

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Величина прожиточного минимума в Красноярском крае увеличена. Такое решение было принято сегодня, 14 апреля, на заседании краевого правительства. На нем обсуждались вопросы социальной поддержки граждан, в том числе и в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года выросла на 2,4 % и составляет в целом по краю 12 591 рубль. Отдельно установлены величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам. Как пояснили в пресс-службе правительства края основным фактором роста прожиточного минимума стало сезонное удорожание плодоовощной продукции. Напомним, этот показатель используется при расчете мер социальной поддержки граждан.

Добавим, что на заседании правительства также одобрено введение особого противопожарного режима на территории края. Он вводится с 14 марта в 15 муниципальных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU