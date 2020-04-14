Систему дистанционного обучения корректируют

14 Апр 2020 2020-04-14T14:35:24+03:00

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Трудности случались у педагогов и школьников. Родители тоже не ожидали, что им придется организовывать образовательный процесс дома. Но многие отмечают и плюсы домашнего обучения: все стали больше проводить времени с детьми, появились новые темы для общения.

- Нам важно не терять самообладания и не капитулировать перед теми трудностями, которые произошли, - подчеркивает Татьяна Ситдикова, руководитель главного управления образования г. Красноярска. – А наоборот, использовать этот момент для того, чтобы оптимизировать всю нашу систему. В течение всей первой недели на горячую линию поступали звонки, которые позволили нам пересмотреть подходы к дистанционному обучению: объёмы домашних заданий, систему контроля.

Педагоги успешно осваивают дистанционное обучение. Для проведения уроков используют Zoom, ЯКласс, социальные сети и мессенджеры. Учителя отмечают, что первые дни ребятам сложно было настроиться на занятия, но теперь все привыкли, уроки начинаются точно по расписанию.

- Ребята делают и обычные письменные задания, фотографируют их и присылают в группу в мессенджере, - рассказывает Татьяна Гутшмидт, учитель начальных классов лицея № 6, - И никакого флуда в учебном чате! В моем классе самые лучшие родители и дети. Ребятишки отлично учатся, а мамы и папы во всем помогают своим детям. Но не делают уроки вместо них, а следят за режимом дня, помогают настроиться на учебный процесс и прислушиваются к рекомендациям педагога.

КОНКРЕТНО

По вопросам дистанционного обучения родители могут обращаться по телефонам горячей линии 8962-069-8899, 8908-024-3965.