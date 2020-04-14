Красноярским детям будут читать сказки на ночь по горячей линии

14 Апр 2020 2020-04-14T14:09:51+03:00

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МТС, Российское движение школьников, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры Российской Федерации запустили федеральный детский проект #ВсказкуИздома. Для ребят до 14 лет начнет работу бесплатная горячая линия сказок и масштабный конкурс чтецов под руководством российских звезд.

По телефону бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51 дети смогут прослушать сказки из коллекций Национальной электронной детской библиотеки и Детского радио.

Рассказчиками станут студенты-волонтеры факультета журналистики МГУ и других российских вузов, а также вожатые Российского движения школьников. Читать сказки всем позвонившим будут перед сном – с 19.00 до 22.00. Горячая линия будет запущена во всех регионах России.

Конкурс юных чтецов сказок, в котором смогут поучаствовать дети из всех регионов страны, стартовал на платформе благотворительного проекта МТС «Поколение М». В экспертное жюри вошли российский летчик-космонавт, заместитель директора по научной работе Московского музея космонавтики Александр Лавейкин, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, главный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева, ведущие детских и юношеских программ Алексей Лысенко и Оксана Фёдорова, ди-джеи «Детского радио» Алё-Алёна и Гарик, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

Члены жюри из дома запишут свои любимые произведения на камеру телефона и призовут детей самостоятельно читать сказки и загружать свои видео или аудиоработы на сайт «Поколения М». Два победителя (по одному в возрастных категориях 6-10 и 11-14 лет) смогут в режиме видеосвязи лично пообщаться со звездой, а позднее – попасть на персональную экскурсию в главную библиотеку страны – Российскую государственную библиотеку в Москве.