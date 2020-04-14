Райффайзенбанка продляет карты с истекшим сроком действия

14 Апр 2020 2020-04-14T13:35:19+03:00

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Начиная с 13 апреля, банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов – физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения.

До 30 сентября 2020 года по старым картам будет возможно проводить основные операции. Эта мера позволит не выходить из дома для того, чтобы забрать карту в отделении, и уменьшить риски заражения коронавирусом. Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным.

“Мы очень серьезно относимся к защите здоровья наших клиентов и стремимся сделать так, чтобы все необходимые им операции можно было выполнить, не выходя из дома. Получение перевыпущенной карты – одна из немногих операций, требующих присутствия в офисе, и мы предлагаем клиентам отложить ее до завершения эпидемии”, – прокомментировал Роман Зильбер, руководитель дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка.