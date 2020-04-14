14 Апр 2020 2020-04-14T13:29:37+03:00

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Республика Алтай прекратила авиасообщение с Красноярском. Начиная с сегодняшнего дня, 14 апреля, аэропорт в Горно-Алтайске закрыт для самолетов из Красноярска, Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга. Причина понятная: в рамках профилактики коронавирусной инфекции, пояснили власти республики. Ограничение действует пока до 29 апреля, дальше будут смотреть по обстоятельствам.

Добавим, что Горный Алтай сегодня – один из двух регионов России, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Второй регион – Чукотка. Глава республики Олег Хорохордин принимает все меры, чтобы ограничить доступ на территорию возможных носителей инфекции. Единственное, куда еще летает авиация, это по внутренним рейсам.

До недавнего времени держала оборону и Тува, но приехавший в село Ырбан житель Красноярска привес с собой и коронавирус. Причем мужчина уверяет, что сам не знал, что представляет опасность для целой семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU