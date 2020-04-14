14 Апр 2020 2020-04-14T11:20:28+03:00

С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали 55 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали уже 55 человек, из них 25 – дети, сообщает краевой Роспортребнадзор. Основной прирост статистике дала минувшая неделя с 3 по 9 апреля – 51 человек. Отметились Назаровский, Дзержинский, Шарыповский, Ирбейский районы, а также города Сосновоборск, Боготол, Ачинск, Дивногорск. И, собственно, Красноярск – здесь 28 случаев нападения клещей. Пострадавшие рассказывают, что гуляли в Академгородке, Зеленой Роще, в Удачном и окрестностях Ботанического сада им. Крутовского.

В краевом Центре гигиены и эпидемиологии исследовали 31 клеща, в трех выявили возбудителей бореллиоза.

Напоминаем, что в крае функционируют пункты приема клещей для исследования на клещевые инфекции. Адреса приема в Красноярске:

- Сопочная, 38 (понедельник – пятница с 08:30 до 17:00 часов)

- Ленина, 168 (понедельник – пятница с 08:30 до 17:00 часов)

- 26 Бакинских комиссаров, 29 (понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 часов).

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо удалить его и доставить в вирусологическую лабораторию для проведения одновременного исследования клещей на наличие 4 видов возбудителей. Это нужно для того чтобы медики назначили соответствующий курс лечения. Непривитым людям придется ввести противоклещевой иммуноглобулин. При появлении недомогания, повышении температуры тела после присасывания клеща необходимо немедленно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU