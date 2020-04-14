2020-04-14T10:25:22+03:00
Экономика

Райффайзенбанк: число переводов на брокерские счета в марте выросло

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В марте 2020 года клиенты в два раза чаще по сравнению с февралем переводили средства на свои брокерские счета, выяснили аналитики Райффайзенбанка.

Число клиентов, которые в марте 2020 года совершили перевод на брокерский счет, по сравнению с февралем увеличилось на 78%, а по сравнению с мартом прошлого года – в 2,5 раза. Количество транзакций в адрес брокерских счетов за март увеличилось вдвое, а год к году – более чем в четыре раза.

Общий объем переводов в рублевом выражении в марте по сравнению с февралем вырос на 42%. При этом средний чек снизился на 29% – переводы совершают чаще, но на меньшие суммы. Доля переводов в валюте стабильно снижается.

«В России растет число частных инвесторов на фоне снижения ставок по традиционным банковским продуктам. В 2019 году мы зафиксировали переток средств клиентов с валютных счетов на фондовый рынок в поисках лучшей доходности. Совершать сделки можно без посещения офиса, управляя брокерским счетом в Райффайзен-Онлайн», - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

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