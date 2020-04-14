2020-04-14T10:17:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школы

Приняла на работу фальшивого работника и получала за него зарплату
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школыВ Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Лесосибирске завели уголовное дело на директора художественной школы. Ее подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Расследованием занимается Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вот что рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск: в период с мая по август 2019 года 47-летняя директор художественной школы фиктивно трудоустроила 30-летнюю знакомую, тоже жительницу Лесосибирска, на должность преподавателя художественной школы.

Однако новая сотрудница на работе не появлялась, трудовые обязанности не исполняла. И за все 4 месяца, пока длилась эта афера, ей исправно начислялась заработная плата. А получала зарплату за нее директор художественной школы. Тратила на свои личные нужды. Ущерб городскому бюджету составил более 36 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели. Назначена бухгалтерская экспертиза и будут проверены все финансовые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала сезона в Красноярском крае клещи покусали 55 человек
Райффайзенбанк: число переводов на брокерские счета в марте выросло
В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школы
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Коронавирус в Красноярске: у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19
В Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Коронавирус в Хакасии 2020: у сотрудника одного из министерств подозревают COVID-19
Какие регионы России стали самыми криминогенными с начала года
Директор красноярской универсиады перешел на работу в министерство спорта РФ
Под Красноярском раскрыли убийство 21-летней давности
В Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер
Сбежавшего 1 апреля из колонии заключенного задержали в Красноярске
Коронавирус в Красноярском крае: в минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19
В Красноярске участница конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправила кукурузу и морковь на Луну
При попытке попасть на закрытый остров Татышев жители Красноярска сломали ограждения
В Хакасии мужчину убила собственная шутка
96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке
Красноярцы в самоизоляции смыли в унитаз целый грузовик запрещенки
Мэр Красноярска назначил двух заместителей
Большегрузам с 13 апреля запретили ездить по Красноярску
Солдат-срочник погиб в воинской части Хакасии
После жалоб красноярцев несколько магазинов поймали на торговле алкоголем в запрещенное время
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Пожилого пешехода с тросточкой насмерть сбила фура в Красноярске
Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Красноярске