В Красноярском крае завели уголовное дело на директора художественной школы

14 Апр 2020 2020-04-14T10:17:02+03:00

Приняла на работу фальшивого работника и получала за него зарплату

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В Лесосибирске завели уголовное дело на директора художественной школы. Ее подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Расследованием занимается Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вот что рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск: в период с мая по август 2019 года 47-летняя директор художественной школы фиктивно трудоустроила 30-летнюю знакомую, тоже жительницу Лесосибирска, на должность преподавателя художественной школы.

Однако новая сотрудница на работе не появлялась, трудовые обязанности не исполняла. И за все 4 месяца, пока длилась эта афера, ей исправно начислялась заработная плата. А получала зарплату за нее директор художественной школы. Тратила на свои личные нужды. Ущерб городскому бюджету составил более 36 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели. Назначена бухгалтерская экспертиза и будут проверены все финансовые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU