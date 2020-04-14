2020-04-14T09:57:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске: у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19

В учреждении уточняют: это не врачи, а технический персонал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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У пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19У пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске у пятерых сотрудников Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подтвердился коронавирус. Об этом сообщает пресс-службе учреждения. Там уточнили, что заболевшие – не врачи, а технические работники. Все они помещены на лечение, а те, кто контактировал с ними, взяты под медицинское наблюдение, прошли тестирование и находятся в режиме самоизоляции.

- Мы приняли все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, - рассказала представитель учреждения Оксана Манушкина. – В настоящее время вся медицинская помощь пациентам и работа медперсонала ведутся в соответствии с федеральными и краевыми нормативными документами.

Добавим, что в лаборатории ФМБА проверяются тесты на коронавирус, так что есть вероятность, что он мог «сбежать» оттуда. Но это только догадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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