Коронавирус в Красноярске: у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили COVID-19
В Красноярске у пятерых сотрудников Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подтвердился коронавирус. Об этом сообщает пресс-службе учреждения. Там уточнили, что заболевшие – не врачи, а технические работники. Все они помещены на лечение, а те, кто контактировал с ними, взяты под медицинское наблюдение, прошли тестирование и находятся в режиме самоизоляции.
- Мы приняли все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, - рассказала представитель учреждения Оксана Манушкина. – В настоящее время вся медицинская помощь пациентам и работа медперсонала ведутся в соответствии с федеральными и краевыми нормативными документами.
Добавим, что в лаборатории ФМБА проверяются тесты на коронавирус, так что есть вероятность, что он мог «сбежать» оттуда. Но это только догадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU