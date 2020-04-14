2020-04-14T09:33:38+03:00
Происшествия

В Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру

Но продавец его опознала [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру. Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краюВ Красноярске приезжий украл из магазина деньги и семечки, чтобы снять квартиру. Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Красноярске приезжий 22-летний молодой человек совершил разбойное нападение на продуктовый магазин. Произошло это несколько дней назад в Центральном районе. Сигнал дежурному поступил в два часа ночи. Когда опергруппа прибыла на место, перепуганная женщина-продавец рассказала: к ней вошел неизвестный в странной одежде, с куском стекла, приставил к горлу и пригрозил расправой. Выгреб из кассы всю наличность – 23 тысячи рублей, заодно прихватил тоник и семечки. Женщина хорошо его запомнила и описала, так что полицейские составили фоторобот. К тому же внутри магазина была видеокамера.

В Красноярске приезжий напал на магазин. Видео МВД.

Личность нападавшего вскоре установили, его самого задержали. Он рассказал, что приехал в Красноярск из Санкт-Петербурга. Ранее проблем с законом не имел, деньги ему были нужны, чтобы снять жилье. На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит провести в казенном жилье до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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