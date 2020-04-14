2020-04-14T07:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хакасии 2020: у сотрудника одного из министерств подозревают COVID-19

Семью и четырех членов правительства отправили в самоизоляцию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии у сотрудника одного из министерств подозревают коронавирус, об этом сообщает глава республики Валентин Коновалов. Чиновник никуда не выезжал, но он контактировал с членом семьи, у которого COVID-19 заподозрили чуть раньше. Первичные тесты показали положительный результат. Теперь ожидается подтверждение из новосибирской лаборатории «Вектор». Результаты должны прийти в ближайшее время. А пока сам сотрудник и все, кто с ним контактировал, отправлены на самоизоляцию. Среди них и четыре члена республиканского правительства.

По последним данным регионального Роспотребнадзора в Хакасии зарегистрировано 20 случаев COVID-19, 3 человека выздоровели. Новые случаи заражения обусловлены семейными и служебными контактами при несоблюдении санитарно-гигиенических норм. Валентин Коновалов призвал жителей республики соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и правила всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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