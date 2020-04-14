14 Апр 2020 2020-04-14T07:37:00+03:00

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Какие регионы России стали самыми криминогенными с начала года, рассказали в МВД. За два месяца, январь и февраль, в стране было зафиксировано 327,3 тысячи преступлений, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В лидерах самый густонаселенный город страны – Москвы, там произошло 23,9 тысячи преступлений. Следом Московская область - 12,1 тысячи. На третьем месте Краснодарский край – 12 тысяч, затем Челябинская область – 10,2 тысяч и Ростовская область – 9,6 тысяч.

Теперь о тех, кто находится в конце списка, то есть возглавляет рейтинг регионов с наименьшим количеством преступлений. Самым спокойным оказался Ненецкий автономный округ – всего 124, затем Чукотка – 126, Ингушетия – 322, Магаданская область – 472 и Республика Калмыкия – 508 преступлений, сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU