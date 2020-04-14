2020-04-14T07:18:54+03:00
Спорт

Директор красноярской универсиады перешел на работу в министерство спорта РФ

Будет руководить департаментом физкультуры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Директор красноярской универсиады перешел на работу в министерство спорта РФДиректор красноярской универсиады перешел на работу в министерство спорта РФФото: Мария ЛЕНЦ
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Генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года и гендиректор Российского студенческого спортивного союза Максим Уразов назначен директором департамента физической культуры и массового спорта в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на «Инстаграм».

Вот что написал Максим Уразов на своей странице: «Друзья, теперь заниматься поддержкой и развитием в сфере спорта буду на общероссийском уровне! Сегодня, 13 апреля, приказом Минспорта России я назначен директором Департамента физической культуры и массового спорта. Впереди много новых целей и задач. Хочу сказать спасибо за оказанное доверие!».

Добавим, что подготовка универсиады, которая прошла в Красноярске в арте 2019 года, получила высокую оценку, в том числе и у международных спортивных чиновников. Это самым положительным образом отразилось на карьере Уразова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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