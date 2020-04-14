14 Апр 2020 2020-04-14T05:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Красноярском раскрыли убийство 21-летней давности. Преступление произошло в декабре 1998 года в Емельяново. В ходе застолья поссорились двое мужчин, 1976 и 1969 года рождения. Из-за личных неприязненных отношений младший жестоким способом лишил жизни старшего, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сразу после этого подозреваемый скрылся, он покинул край, а затем и вовсе перебрался в Европу и поселился в Австрии. Все это время он находился в розыске. В результате совместной работы правоохранительных органов в марте 2019 года удалось установить местонахождение разыскиваемого. Генеральная прокуратура РФ сделала запрос властям Австрии, те согласились на экстрадицию и отдали подозреваемого российским властям. В настоящее время он готовится к суду.

ИСТОЧНИК KP.RU