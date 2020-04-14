В Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер

14 Апр 2020 2020-04-14T04:50:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае в лесах в этом году установят 30 новых видеокамер – они нужны для оперативного обнаружения лесных пожаров. Камеры появятся в на вышках сотовой связи в 8 районах: Ужурском, Шарыповском, Канском, Каратузском, Шушенском, Курагинском, Манском и Уярском. Они позволят оперативно фиксировать возгорания в лесах и ликвидировать их на ранней стадии. - Сегодня в крае уже работают 30 видеокамер в семи районах.

Система подтвердила высокую эффективность. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах с помощью видеонаблюдения на юге региона обнаружено 40% возгораний на территории гослесфонда. К очагам оперативно направляются работники наземных подразделений Лесопожарного центра, как результат, возгорания ликвидируют на незначительных площадях, – рассказал первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Напомним, что пожароопасный сезон в лесах края официально открыт с 27 марта. Большая часть возгораний сейчас фиксируется на юге края. Лесопожарные формирования находятся в полной боевой готовности. Защищать леса от пожаров в 2020 году там будут более 560 специалистов, на вооружении у которых 57 единиц техники и около 500 единиц спецоборудования и инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU