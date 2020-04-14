2020-04-14T04:50:08+03:00
Общество

В Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер

Для обнаружения лесных пожаров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер. Фото: Виктор ЧавайнВ Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер. Фото: Виктор ЧавайнФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае в лесах в этом году установят 30 новых видеокамер – они нужны для оперативного обнаружения лесных пожаров. Камеры появятся в на вышках сотовой связи в 8 районах: Ужурском, Шарыповском, Канском, Каратузском, Шушенском, Курагинском, Манском и Уярском. Они позволят оперативно фиксировать возгорания в лесах и ликвидировать их на ранней стадии. - Сегодня в крае уже работают 30 видеокамер в семи районах.

Система подтвердила высокую эффективность. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах с помощью видеонаблюдения на юге региона обнаружено 40% возгораний на территории гослесфонда. К очагам оперативно направляются работники наземных подразделений Лесопожарного центра, как результат, возгорания ликвидируют на незначительных площадях, – рассказал первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Напомним, что пожароопасный сезон в лесах края официально открыт с 27 марта. Большая часть возгораний сейчас фиксируется на юге края. Лесопожарные формирования находятся в полной боевой готовности. Защищать леса от пожаров в 2020 году там будут более 560 специалистов, на вооружении у которых 57 единиц техники и около 500 единиц спецоборудования и инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Красноярском раскрыли убийство 21-летней давности
В Красноярском крае в лесах установят 30 новых видеокамер
Сбежавшего 1 апреля из колонии заключенного задержали в Красноярске
Коронавирус в Красноярском крае: в минздраве рассказали о самочувствии зараженных COVID-19
В Красноярске участница конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправила кукурузу и морковь на Луну
При попытке попасть на закрытый остров Татышев жители Красноярска сломали ограждения
В Хакасии мужчину убила собственная шутка
96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке
Красноярцы в самоизоляции смыли в унитаз целый грузовик запрещенки
Мэр Красноярска назначил двух заместителей
Большегрузам с 13 апреля запретили ездить по Красноярску
Солдат-срочник погиб в воинской части Хакасии
После жалоб красноярцев несколько магазинов поймали на торговле алкоголем в запрещенное время
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Пожилого пешехода с тросточкой насмерть сбила фура в Красноярске
Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Красноярске