Сбежавшего 1 апреля из колонии заключенного задержали в Красноярске

14 Апр 2020 2020-04-14T04:45:52+03:00

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Сбежавшего из колонии заключенного задержали в Красноярске. Побег состоялся 1 апреля, исчезновение 32-летнего заключенного обнаружили днем и тут же организовали поиск. Было обещано вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за информацию о том, где находится беглец. Однако сотрудники ГУФСИН справились своими силами.

Заключенный отбывал 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении за кражи. Теперь его осудят дополнительно и за побег. В ИК проводится проверка.

Добавим, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. Они могут свободно передвигаться по территории от подъема до отбоя. Либо могут выходить за пределы колонии для работы или на обучение – с разрешения администрации. Могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, а также разрешены свидания без ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU