В Красноярске участница конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправила кукурузу и морковь на Луну
Ну вот, начали поступать первые заявки на творческий конкурс детских рисунков «Приключения овощей», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).
В фотоконкурсе могут принять участие дети из Красноярска в возрасте до 12 лет. Ребятам нужно только проявить всю свою фантазию и нарисовать увлекательную историю про овощи.
Например, Ярослава Юшкова из Красноярска отправила морковь и кукурузу на Луну. И даже нарисовала для них самую настоящую ракету. Вот как девочка подписала свой рисунок: «Веселое путешествие овощей на Луну. Овощам было интересно узнать как же там, на Луне. И живут ли там другие овощи».
Леша Клименко нарисовал грибы Фото: личный архив
А 6-летний Леша Клименко изобразил на своей картине акварельными красками грибы. Да так нарисовал, что от настоящих не отличишь!
Очень-очень ждем еще работы юных художников! Напомним, что рисовать можно на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее). Не забудьте только в верхнем правом углу своего рисунка указать название конкурса и его девиз - «Приключение овощей» – «4 сезона». От одного участника принимаются не более трех рисунков.
Кто же победит в итоге? Десять участников в двух номинациях.
В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.
В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.
Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».
Педагогам школ и детских садов, которые отправят на конкурс более 10 детских рисунков своих воспитанников и учеников, вручат именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Приключение овощей».
ЭТАПЫ КОНКУРСА
С 9 апреля по 24 апреля – регистрация заявок;
С 27 апреля до 5 мая – голосование;
С 6 по 10 мая - подведение итогов.
В период с 11 мая по 14 мая года – награждение победителей.
Подробности на странице конкурса здесь!
ИСТОЧНИК KP.RU