В Красноярске участница конкурса рисунков «Приключения овощей!» отправила кукурузу и морковь на Луну

13 Апр 2020 2020-04-13T16:14:47+03:00

Полетели он в это путешествие на ракете, которую нарисовала Ярослава

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Ну вот, начали поступать первые заявки на творческий конкурс детских рисунков «Приключения овощей», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с компанией «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).

В фотоконкурсе могут принять участие дети из Красноярска в возрасте до 12 лет. Ребятам нужно только проявить всю свою фантазию и нарисовать увлекательную историю про овощи.

Например, Ярослава Юшкова из Красноярска отправила морковь и кукурузу на Луну. И даже нарисовала для них самую настоящую ракету. Вот как девочка подписала свой рисунок: «Веселое путешествие овощей на Луну. Овощам было интересно узнать как же там, на Луне. И живут ли там другие овощи».

Леша Клименко нарисовал грибы Фото: личный архив

А 6-летний Леша Клименко изобразил на своей картине акварельными красками грибы. Да так нарисовал, что от настоящих не отличишь!

Очень-очень ждем еще работы юных художников! Напомним, что рисовать можно на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее). Не забудьте только в верхнем правом углу своего рисунка указать название конкурса и его девиз - «Приключение овощей» – «4 сезона». От одного участника принимаются не более трех рисунков.

Кто же победит в итоге? Десять участников в двух номинациях.

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Педагогам школ и детских садов, которые отправят на конкурс более 10 детских рисунков своих воспитанников и учеников, вручат именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Приключение овощей».

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 9 апреля по 24 апреля – регистрация заявок;

С 27 апреля до 5 мая – голосование;

С 6 по 10 мая - подведение итогов.

В период с 11 мая по 14 мая года – награждение победителей.

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU