При попытке попасть на закрытый остров Татышев жители Красноярска сломали ограждения

13 Апр 2020 2020-04-13T15:20:46+03:00

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Пытаясь пробраться на остров Татышев, жители Красноярска сломали ограждения на вантовом (Виноградовском) мосту. Об этом рассказали в официальной группе мэрии в соцсетях.

Между тем территория Татышев-парка вот уже несколько дней закрыта для посещения. Из маршрутов общественного транспорта даже убрали остановку на острове – из-за объявленного в Красноярске и крае режима самоизоляции.

Однако соблюдают его не все, на остров то и дело стремятся пройти горожане. Пробежаться, покататься на велосипеде или на роликах. Чтобы попасть на вантовый мост, въезды куда загорожены, люди встают ногами на осветительные поручни. В итоге ограждения ломаются, восстанавливать их придется за счет бюджета.

Жителей Красноярска еще раз призывают: ради своей же безопасности обходите стороной общественные места, пусть даже и на открытом воздухе. Именно там выше риск заразиться коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU