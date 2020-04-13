В Хакасии мужчину убила собственная шутка

13 Апр 2020 2020-04-13T15:49:13+03:00

Рассказываем, как все было

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Жителя села Белый Яр Алтайского района Хакасии погубила собственная шутка. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Все произошло 11 февраля 2020 года. В гости к 44-летнему мужчине пришел приятель, он на три года моложе. Сели за стол, выпили за встречу. В ходе разговора хозяин дома узнал, что друг расстался со своей сожительницей и решил подшутить над ним.

Однако тема оказалась для гостя слишком болезненной. Настолько, что тот набросился на шутника. Не помня себя, молотил кулаками, а после схватился за нож и два раза ударил в шею обидчика.

Потерпевший умер почти сразу. На приятеля завели уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину он полностью признал, сейчас находится под стражей.

Расследование уже завершено, уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Убийце товарища грозит до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU