Красноярцы в самоизоляции смыли в унитаз целый грузовик запрещенки
Жители Красноярска при режиме полной самоизоляции смыли в унитаз почти грузовик запрещенки. В два раза больше, чем обычно, и все это за один день, 12 апреля, поделились в сотрудники компании КрасКом.
Говорят, такого не было даже в новогодние праздники. Жители Пашенного и «Белых рос» поставили настоящий антирекорд по засорам и сильно забили канализацию.
Мусорная пробка из тряпок, салфеток, предметов интимной гигиены и строительного мусора растянулась в огромной трубе на несколько метров. Причем пробить засор вручную – струей воды под высоким давлением – не удалось. Пришлось вскрывать коллектор и менять забитый участок на новый.
Не бросайте в унитаз запрещенку. Фото: КрасКом.
Ну а для жителей Семафорной и владельцев гаражей неподалеку этот засор обернулся потопом из нечистот.
«В воскресенье, 12 апреля, был побит рекорд новогодних каникул 2018 года, когда за сутки устраняли по 80 мусорных пробок», - заключаютв КрасКоме.
ВАЖНО
Избежать засоров, выхода стоков во дворы и на дороги можно избежать одним способом - сливать в канализацию только жидкие бытовые отходы.
Запрещено смывать: остатки пищи, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки, полотенца и прочие текстильные изделия.
Если возникнут перебои в подаче холодной воды или на поверхность выйдут стоки, звоните в Центральную диспетчерскую службу КрасКом по номеру 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU