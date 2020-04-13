2020-04-13T13:16:05+03:00
Общество

Красноярцы в самоизоляции смыли в унитаз целый грузовик запрещенки

И забили канализацию
Ася ЖУКОВА
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С таким засором не справится никакой сантехник. Пришлось вырезать кусок трубы в коллекторе!С таким засором не справится никакой сантехник. Пришлось вырезать кусок трубы в коллекторе!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска при режиме полной самоизоляции смыли в унитаз почти грузовик запрещенки. В два раза больше, чем обычно, и все это за один день, 12 апреля, поделились в сотрудники компании КрасКом.

Говорят, такого не было даже в новогодние праздники. Жители Пашенного и «Белых рос» поставили настоящий антирекорд по засорам и сильно забили канализацию.

Мусорная пробка из тряпок, салфеток, предметов интимной гигиены и строительного мусора растянулась в огромной трубе на несколько метров. Причем пробить засор вручную – струей воды под высоким давлением – не удалось. Пришлось вскрывать коллектор и менять забитый участок на новый.

Не бросайте в унитаз запрещенку. Фото: КрасКом.

Не бросайте в унитаз запрещенку. Фото: КрасКом.

Ну а для жителей Семафорной и владельцев гаражей неподалеку этот засор обернулся потопом из нечистот.

«В воскресенье, 12 апреля, был побит рекорд новогодних каникул 2018 года, когда за сутки устраняли по 80 мусорных пробок», - заключаютв КрасКоме.

ВАЖНО

Избежать засоров, выхода стоков во дворы и на дороги можно избежать одним способом - сливать в канализацию только жидкие бытовые отходы.

Запрещено смывать: остатки пищи, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки, полотенца и прочие текстильные изделия.

Если возникнут перебои в подаче холодной воды или на поверхность выйдут стоки, звоните в Центральную диспетчерскую службу КрасКом по номеру 211-39-63. Заявки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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