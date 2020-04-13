Мэр Красноярска назначил двух заместителей

13 Апр 2020 2020-04-13T12:49:59+03:00

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Глава Красноярска назначил двух новых заместителей. Согласно распоряжению, подписанному Сергеем Ереминым, должность руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития теперь занимает Ирина Рэмовна Антипина. А департамент социальной политики возглавила Оксана Анатольевна Урбанович.

СПРАВКА «КП»

Ирина Антипина родилась 28 мая 1965 года в Иркутской области. Окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», в 2006 году – Сибирский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция».

Начала работать в 1986 году, была экономистом. В течение следующих 14 лет занимала различные должности в банковских структурах, в том числе руководящие.

В 2000-2017 годах была заместителем председателя правления и председателем правления АКБ «Енисей». В 2017-2018 году занимала должность первого заместителя генерального директора АО «Автоспецбаза». С февраля 2020 года исполняла обязанности главы департамента экономической политики и инвестиционного развития.

Оксана Урбанович родилась 16 февраля 1973 года в Красноярске. В 1994 году окончила Красноярский педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 1993-2003 годах работала в средней школе № 81 педагогом-организатором, учителем, а затем заместителем директора.

С 2003 года была специалистом в управлении образовании Кировского района и главном управлении образования. В 2014-2018 возглавляла отдел в администрации Советского района. С 2018 - начальник территориального отдела главного управления образования по Кировскому и Ленинскому районам. С февраля 2020 года исполняла обязанности руководителя департамента социальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU