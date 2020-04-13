Большегрузам с 13 апреля запретили ездить по Красноярску

13 Апр 2020 2020-04-13T10:18:31+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 апреля на дороги Красноярска запретили въезжать большегрузам. Ограничение вводится на месяц, оно будет действовать до 12 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, запрет распространяется на транспортные средства с грузом или без груза. Предельно допустимые значения нагрузок на каждую ось (при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны). Есть и исключения, они перечислены в документе о «Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам».

С понедельника, 13 апреля, на дорогах начали работу пункты весового контроля. Если ваш автомобиль не попадает в категорию исключений, придется выбрать другие пути проезда или получить спецразрешение в УДИБ по номеру 217-97-72.

КОНКРЕТНО

Если большегруз поймают на дороге без разрешения, водителя могут лишить прав на полгода, а владельца оштрафовать на полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU