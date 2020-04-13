2020-04-13T09:40:36+03:00
Происшествия

Солдат-срочник погиб в воинской части Хакасии

Разбился насмерть, упав с высоты
Ася ЖУКОВА
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Солдат-срочник погиб в воинской части Хакасии.Солдат-срочник погиб в воинской части Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одной из воинских частей Абакана (Хакасия) трагически погиб солдат-срочник. Об этом сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Молодой человек был задействован в высотных работах. Рассказывают, что в какой-то момент он не удержался и сорвался вниз – по неосторожности.

Пострадавшего тут же отвезли в больницу. Врачи сделали все возможное, но спасти парня не удалось. Он умер от тяжких травм.

После трагедии командование Центрального военного округа вместе со следователями организовало проверку. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. В том числе определено, соблюдалась ли техника безопасности при проведении высотных работ, кто должен был это контролировать и отвечать за солдат.

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О том, что их сын погиб, родители 20-летнего солдата Егора Богомолова узнали, случайно. Заглянули в ленту новостей, и увидели, что в войсковой части №54160 в поселке Горный Улетовского района Забайкальского края, где служит их сын, срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 своих сослуживцев и офицеров. Напомним, жертвами расстрела на месте стали семь человек, еще один позже скончался в госпитале. Два человека ранены (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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