2020-04-13T09:18:55+03:00
Коронавирус Covid-19

После жалоб красноярцев несколько магазинов поймали на торговле алкоголем в запрещенное время

Позже 18 часов
Ася ЖУКОВА
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А здесь все требования соблюдены!А здесь все требования соблюдены!Фото: Мария ЛЕНЦ
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После жалоб жителей Красноярска полицейские выявили несколько магазинов, где незаконно продают спиртное. Не с 10 до 18 часов, как положено по закону, а гораздо позже, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Во время рейда посетили больше 30 точек в центре города, а также в микрорайоне «Покровский». Именно оттуда поступает больше всего сигналов о нарушениях. В нескольких магазинах они подтвердились: здесь действительно торговали алкоголем в запрещенное время. К тому же кое-где у продавцов не было медицинских книжек.

Теперь эти «точки» ждут дополнительные проверки. А пока в магазинах провели профилактические беседы с работниками. О том, что недопустимо реализовывать спиртное в запрещенное время, продавать его подросткам. Кроме того, сотрудникам рекомендовали соблюдать рекомендованные меры по недопущению распространения коронавируса.

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Опасения, что народ за время вынужденного сидения дома «накарантинится» так, что из самоизоляции не выйдет, сподвигли региональные власти задуматься об ограничениях на продажу спиртного. «Впереди планеты всей» выступила Тува – здесь ввели тотальный запрет всего и в любое время (до этого торговали до 23.00, а не до 21, как в большинстве регионов страны) (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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