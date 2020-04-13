После жалоб красноярцев несколько магазинов поймали на торговле алкоголем в запрещенное время

13 Апр 2020 2020-04-13T09:18:55+03:00

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После жалоб жителей Красноярска полицейские выявили несколько магазинов, где незаконно продают спиртное. Не с 10 до 18 часов, как положено по закону, а гораздо позже, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Во время рейда посетили больше 30 точек в центре города, а также в микрорайоне «Покровский». Именно оттуда поступает больше всего сигналов о нарушениях. В нескольких магазинах они подтвердились: здесь действительно торговали алкоголем в запрещенное время. К тому же кое-где у продавцов не было медицинских книжек.

Теперь эти «точки» ждут дополнительные проверки. А пока в магазинах провели профилактические беседы с работниками. О том, что недопустимо реализовывать спиртное в запрещенное время, продавать его подросткам. Кроме того, сотрудникам рекомендовали соблюдать рекомендованные меры по недопущению распространения коронавируса.

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Ограничение на продажу алкоголя в Красноярском крае в период самоизоляции: могут ли совсем запретить

Опасения, что народ за время вынужденного сидения дома «накарантинится» так, что из самоизоляции не выйдет, сподвигли региональные власти задуматься об ограничениях на продажу спиртного. «Впереди планеты всей» выступила Тува – здесь ввели тотальный запрет всего и в любое время (до этого торговали до 23.00, а не до 21, как в большинстве регионов страны) (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU