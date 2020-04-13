2020-04-13T09:11:35+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»

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Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.

Ключевыми адресатами этой программы, в первую очередь, являются областные инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приема больных с коронавирусом.

В список также вошли больницы, не являющиеся клиентами Банка, но попавшие на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Это Александровская больница в Санкт-Петербурге, где после обнаружения 4 апреля коронавируса у 5 сотрудников и 11 пациентов, на карантине оказались около 1000 пациентов и 300 врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. В аналогичной ситуации оказалась и республиканская больница города Уфы, которой также будет оказана помощь. При организации помощи Банк постарается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений.

Актуальная информация о программе – по хэштегу #помогиврачам.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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