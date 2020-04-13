2020-04-13T08:33:58+03:00
Происшествия

Пожилого пешехода с тросточкой насмерть сбила фура в Красноярске

Трагедия случилась утром 13 апреля [фото]
Ася ЖУКОВА
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Пожилого пешехода с тросточкой насмерть сбила фура в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.Пожилого пешехода с тросточкой насмерть сбила фура в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.
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На Красрабе в Красноярске под колесами фуры погиб пожилой пешеход. Трагедия произошла около 11 часов утра 13 апреля.

- ДТП случилось у дома на проспекте Красноярский рабочий, 100А, - пояснили «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ГИБДД России по краю. – Пешеход шел через дорогу в неположенном месте. И попал под колеса грузовика Scania с прицепом. Погиб почти сразу же. Водитель грузовика – мужчина 1964 года рождения – в момент ДТП был трезв. Сотрудники ГИББ выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам местных жителей, ехать быстро по этому участку дороги фура не могла. Там на проезжей части много ям, поворот и почти сразу же за ним – светофор.

- Возможно, человек появился на дороге неожиданно, - предполагают в соцсетях. – Вообще очень страшно. Человек в возрасте, рядом тросточка лежит.

По уверениям очевидцев, несколько дней назад на том же месте тоже сбили пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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