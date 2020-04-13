Смертность превысила рождаемость в Красноярском крае
В Красноярском крае смертность пока опережает рождаемость. К таким выводам пришли статистики, изучив данные за январь – февраль 2020 года.
Итак, в этот период родились 4 703 человека, умерли 5 944. Сравните с прошлым годом, когда за такое же время появились на свет 4 995, скончались 6 566 человек. Естественная убыль населения в январе – феврале 2020-го составила 1 241 человек.
К слову, в крае родились 2 392 мальчика (50,9%) и 2 311 девочек (49,1%). Эта тенденция сформировалась изначально, но впоследствии соотношение выравнивается.
Вот такой расклад. Фото: Красноярскстат.
КОНКРЕТНО
- 46,8% - болезни системы кровообращения:Основные причины смертности в регионе остаются прежними:
- 18,6% - онкологические новообразования;
- 7,6% - болезни органов пищеварения;
- 5,5% - болезни органов дыхания;
- 2,6% - некоторые инфекционные и паразитарные болезни;
- 18,9% - иные причины.
ИСТОЧНИК KP.RU