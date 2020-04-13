Смертность превысила рождаемость в Красноярском крае

13 Апр 2020 2020-04-13T07:44:50+03:00

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В Красноярском крае смертность пока опережает рождаемость. К таким выводам пришли статистики, изучив данные за январь – февраль 2020 года.

Итак, в этот период родились 4 703 человека, умерли 5 944. Сравните с прошлым годом, когда за такое же время появились на свет 4 995, скончались 6 566 человек. Естественная убыль населения в январе – феврале 2020-го составила 1 241 человек.

К слову, в крае родились 2 392 мальчика (50,9%) и 2 311 девочек (49,1%). Эта тенденция сформировалась изначально, но впоследствии соотношение выравнивается.

Вот такой расклад. Фото: Красноярскстат.

КОНКРЕТНО

- 46,8% - болезни системы кровообращения:Основные причины смертности в регионе остаются прежними:

- 18,6% - онкологические новообразования;

- 7,6% - болезни органов пищеварения;

- 5,5% - болезни органов дыхания;

- 2,6% - некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

- 18,9% - иные причины.

ИСТОЧНИК KP.RU