Ищите женщину. В крышу БМВ в Абакане кто-то всадил топор

13 Апр 2020 2020-04-13T07:45:35+03:00

В крышу БМВ в Абакане кто-то всадил топор. Фото: Абакан автоканал.

В соцсетях строят догадки, за что [фото]

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В Абакане (Хакасия) неизвестные прорубили топором крышу БМВ, да так и оставили. Снимки белой иномарки с застрявшим в ней инструментом появились в пабликах «Абакан автоканал» и «Абакан online».

По словам местных, машина стояла во дворе многоэтажки на улице Хакасской,167. Судя по всему, ее хозяин кому-то сильно насолил: на крыше БМВ не одно повреждение.

В соцсетях строят догадки, что произошло, почему наказали владельца:

- В любом случае надо искать женщину. 99%, ревность!

- Это Робин Гуд?

- Новый вид привлечения к ответственности. Видимо, нарушил режим самоизоляции.

- Не стоит вытаскивать топор, обещают дожди.

- Старый трюк, нужно ставить люк, а денег нет.

- Викинг какой-то воткнул топор войны.

За БМВ машина тоже с пробитым капотом. Фото: Абакан online.

- А за этой БМВ машина темная тоже с пробитым капотом стоит. Может, не месть, а просто неадекват?

ИСТОЧНИК KP.RU