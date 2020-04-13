Ищите женщину. В крышу БМВ в Абакане кто-то всадил топор
В Абакане (Хакасия) неизвестные прорубили топором крышу БМВ, да так и оставили. Снимки белой иномарки с застрявшим в ней инструментом появились в пабликах «Абакан автоканал» и «Абакан online».
По словам местных, машина стояла во дворе многоэтажки на улице Хакасской,167. Судя по всему, ее хозяин кому-то сильно насолил: на крыше БМВ не одно повреждение.
В соцсетях строят догадки, что произошло, почему наказали владельца:
- В любом случае надо искать женщину. 99%, ревность!
- Это Робин Гуд?
- Новый вид привлечения к ответственности. Видимо, нарушил режим самоизоляции.
- Не стоит вытаскивать топор, обещают дожди.
- Старый трюк, нужно ставить люк, а денег нет.
- Викинг какой-то воткнул топор войны.
За БМВ машина тоже с пробитым капотом. Фото: Абакан online.
- А за этой БМВ машина темная тоже с пробитым капотом стоит. Может, не месть, а просто неадекват?
ИСТОЧНИК KP.RU