Зарплата лесных спасателей Красноярского края в пожароопасный сезон вырастет на 40%
Заработная плата лесных пожарных в Красноярском крае будет увеличена, в среднем, на 40%. Как сообщили в отделе пропаганде в области охраны лесов КГАУ «Лесопожарный центр», это произойдет во время пожароопасного сезона.
Итак, в центре, объединяющем работы по авиационному и наземному патрулированию лесов, а также тушению лесных пожаров на территории региона, разработана новая система оплаты труда.
«Главная цель нововведений – материально замотивировать работников на высокие результаты по тушению пожаров в лесу. В первую очередь, увеличить оперативность обнаружения возгораний и их локализацию на малых площадях», - поясняет руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Сергей Новиков.
Благодаря новой системе, средняя зарплата сотрудника во время пожароопасного сезона может вырасти на 40%. Источник увеличения – экономия в результате более эффективной расстановки воздушных судов.
- Показатели системы формировались исходя из того, что заработная плата сотрудника Лесопожарного центра при работе в режиме ЧС на крупном лесном пожаре может доходить до ста тысяч рублей в месяц, - заключают представители центра.
ИСТОЧНИК KP.RU