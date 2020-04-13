2020-04-13T06:47:14+03:00
Общество

Зарплата лесных спасателей Красноярского края в пожароопасный сезон вырастет на 40%

И может доходить до 100 тысяч в месяц
Ася ЖУКОВА
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Зарплата лесных спасателей Красноярского края в пожароопасный сезон вырастет на 40%. Фото: Виктор ЧАВАЙН.Зарплата лесных спасателей Красноярского края в пожароопасный сезон вырастет на 40%. Фото: Виктор ЧАВАЙН.
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Заработная плата лесных пожарных в Красноярском крае будет увеличена, в среднем, на 40%. Как сообщили в отделе пропаганде в области охраны лесов КГАУ «Лесопожарный центр», это произойдет во время пожароопасного сезона.

Итак, в центре, объединяющем работы по авиационному и наземному патрулированию лесов, а также тушению лесных пожаров на территории региона, разработана новая система оплаты труда.

«Главная цель нововведений – материально замотивировать работников на высокие результаты по тушению пожаров в лесу. В первую очередь, увеличить оперативность обнаружения возгораний и их локализацию на малых площадях», - поясняет руководитель КГАУ «Лесопожарный центр» Сергей Новиков.

Благодаря новой системе, средняя зарплата сотрудника во время пожароопасного сезона может вырасти на 40%. Источник увеличения – экономия в результате более эффективной расстановки воздушных судов.

- Показатели системы формировались исходя из того, что заработная плата сотрудника Лесопожарного центра при работе в режиме ЧС на крупном лесном пожаре может доходить до ста тысяч рублей в месяц, - заключают представители центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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