Воздушный бой коршунов и воронов сняли в Красноярском крае

13 Апр 2020 2020-04-13T06:20:09+03:00

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В небе над национальном парком «Шушенский бор» в Красноярском крае начались воздушные бои коршунов и воронов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как выяснилось, такие битвы здесь случаются нередко. В начале марта в парк прилетают «мигранты» с юга – черные коршуны. Крупные хищники (а размах их крыльев до полутора метров) не прочь поживиться, похищая из чужих гнезд яйца или беспомощных птенцов.

Кто кого? Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".

А вороны в это время как раз ожидают прибавления. И, когда чужаки нападают на их потомство, вступают с ними в схватку. Несмотря на то, что они гораздо мельче коршунов, в бой бросаются отважно. И бьются так, что перья летят. Родительский инстинкт, он такой.

Кстати, после подобных атак нарушители обычно убираются восвояси. А «пограничники»-вороны возвращаются в свои гнезда – ухаживать за потомством, которое отстояли.

ИСТОЧНИК KP.RU