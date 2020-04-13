2020-04-13T06:20:09+03:00
Дом. Семья

Воздушный бой коршунов и воронов сняли в Красноярском крае

Смотрим [фото]
Ася ЖУКОВА
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Воздушный бой коршунов и воронов сняли в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".Воздушный бой коршунов и воронов сняли в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".
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В небе над национальном парком «Шушенский бор» в Красноярском крае начались воздушные бои коршунов и воронов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как выяснилось, такие битвы здесь случаются нередко. В начале марта в парк прилетают «мигранты» с юга – черные коршуны. Крупные хищники (а размах их крыльев до полутора метров) не прочь поживиться, похищая из чужих гнезд яйца или беспомощных птенцов.

Кто кого? Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".

Кто кого? Фото: Элинор Пэйт, "Шушенский бор".

А вороны в это время как раз ожидают прибавления. И, когда чужаки нападают на их потомство, вступают с ними в схватку. Несмотря на то, что они гораздо мельче коршунов, в бой бросаются отважно. И бьются так, что перья летят. Родительский инстинкт, он такой.

Кстати, после подобных атак нарушители обычно убираются восвояси. А «пограничники»-вороны возвращаются в свои гнезда – ухаживать за потомством, которое отстояли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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