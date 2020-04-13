«Помутнение на фоне ситуации в мире»: в Красноярске избивший своего пса списал все на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T06:41:22+03:00

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В Красноярске хозяин избил ногами своего французского бульдога и списал все на коронавирус. Накануне, 12 апреля, видео экзекуции разместили в паблике Сводка24.

На кадрах видно: высокий мужчина отправился выгуливать питомца. Напомним, при режиме полной самоизоляции это разрешено, но не дальше, чем в 100 метрах от дома. Однако до улицы пес не дотерпел: сделал лужу прямо в лифте. Увидев это, хозяин рассвирепел: выволок бедолагу в коридор и жестоко избил ногами – прямо под камерой.

ЧП в Красноярске. На Подзолкова,28 хозяин избил ногами французского бульдога.Видео: Сводка24.

«Видео не для слабонервных» попало в сеть – и живодера узнали. Это барбер Роман, женат, недавно супруга родила ему второго ребенка, отписались соседи. Вскоре личку мужчины атаковали пользователи: не стыдно, изметелил беззащитного пса?! А потом в дом пришли полицейские. Видимо, такого Роман не ожидал. И после афронта предпочел извиниться – тоже публично. Правда, случившееся объяснил странно – помрачением на фоне ситуации в мире:

- Я раскаиваюсь и прошу прощения, виноват перед своей собакой. До того, как видео попало в сеть, мы ходили гулять, он бегал, играл… Приходила полиция осматривала его, на нем нет ни царапины. Но это не оправдывает мой срыв на Гекторе. Бесконечно жалею, что так поступил. Подобное вообще неприемлемо в моей жизни. Не знаю, как это объяснить, было помутнение рассудка на фоне общей ситуации в стране, в мире. Прошу, остановите нападки на членов моей семьи и коллег. Обещаю, что такое никогда больше не повторится. Простите!

Обновлено. Личность владельца собаки установлена, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». В отношении его проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU