13 Апр 2020 2020-04-13T04:48:41+03:00

Житель Бородино пошел под суд за угрозы беременной и брошенную в горящую печь собаку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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31-летний житель Бородино (Красноярский край) пошел под суд сразу за два преступления: угрозы беременной и сожженную в печи собаку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все случилось в сентябре 2019 года. Перед этим мужчина выпил спиртного, разъярился. И налетел на свою сожительницу, которая ждет ребенка. Осыпал ругательствами, угрожал убить. Позже полицейские выяснили: накануне погубил разозлившую его чем-то собаку. Сначала пытался задушить, а затем швырнул в горящую печь.

На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Жестокое обращение с животными». Сейчас расследование уже завершено, материалы направили в суд. Если вина мужчины будет доказана, его может ждать два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU