В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»

12 Апр 2020 2020-04-12T18:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции накладывает на нас определенные ограничения. Но мы привыкли жить комфортно и ни в чем себе не отказывать. Доставка товаров до дверей – самый удобный способ обеспечить себя нужными вещами и не подвергаться лишнему риску в наши дни. В этом и состоит суть акции, к которой с удовольствием подключился онлайн-супермаркет «Удобный». Это отличная новость, ведь теперь, совершая дистанционный заказ на сайте партнера акции, кроме всего необходимого вы получите в подарок еще и свежий номер газеты «Комсомольская правда».

Не выходя из дома, отдыхая от телевизора, вы сможете узнать свежие новости, полезные советы по профилактике коронавируса, прочитать интервью с экспертами или получить другую интересную вам информацию, решить всей семьей головоломку, разгадать сканворд, посмеяться с нами над анекдотами. Т.е. провести время безопасно и с пользой для себя.

Кстати, если вам приходится работать дома, то доставка продуктов домой будет как нельзя кстати - многим приходится буквально балансировать между плитой и ноутбуком, пытаясь одновременно выполнить и поручения начальства, и приготовить полноценные завтрак, обед и ужин. Ведь домочадцы, находясь дома, есть просят регулярно. Выручить в этой ситуации могут старые, верные полуфабрикаты. Благо, в онлайн- супермаркете «Удобный» их очень большой выбор! И доставят их прямо до двери курьеры, соблюдающие все меры предосторожности.

«Комсомолка» будет радовать вас интересным чтивом, а онлайн-супермаркет позаботиться, чтобы вы ни в чем не нуждались, оставаясь дома. Совершайте удобный и выгодный виртуальный шопинг – www.udobnomarket.ru, т. 296-11-99.

Доставка до дверей освободит вас от необходимости посещать людные места. Это сейчас важно.

Спасибо, что остаетесь дома!