«Сидим дома!»: 5-летний боксер из Красноярска отрабатывает приемы и оттачивает технику в домашних условиях

12 Апр 2020 2020-04-12T14:57:16+03:00

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Продолжается голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» на сайте kp.ru. За юных спортсменов голосуют их родные, друзья, знакомые и, конечно, их спортивные наставники. А еще, тренеры следят за спортивными успехами своих подопечных даже в режиме самоизоляции. Тренировки продолжаются дистанционно.

5-летний Дмитрий Марин из Красноярска последние несколько недель Дима занимается спортом в своей комнате и терпеливо ждет, когда закончится карантин. Его родители рассказали, что сын отрабатывает приемы и оттачивает технику с лозунгом «Сидим дома!». Мальчик немного скучает по своему любимому детскому саду №31 и ребятам из старшей группы «Ромашка». Переживает, что не может погонять мяч, как раньше. Ведь Дима занимается футболом с трех лет. А с прошлого года начал посещать тренировки в клубе тайского бокса и мечтает принять участие в соревнованиях по муай тай. Только вот возраст пока не позволяет. Еще Дима любит плавать, занимается с нунчаками. И, как все активные дети его возраста, не может усидеть на месте: бегает, прыгает, танцует… Только сейчас все это делает в домашних условиях. Но ведь это временно. Можно не сомневаться, что впереди у Димы еще много спортивных побед.

Серьезный спортсмен Виталий Шпак Фото: личный архив

Еще один юный спортсмен - Виталий Шпак. Вы только посмотрите, сколько у этого серьезного парня наград. Молодец!

И Дима, и Виталий участвуют в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!». Мальчики очень хотят победить. Это во многом зависит от активности болельщиков.

Напоминаем, что итоги голосования будут озвучены с 21 по 24 апреля. Пять участников станут победителями в результате голосования. Еще пять победят в номинации «Выбор партнера».

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Проголосовать за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU