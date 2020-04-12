2020-04-12T13:27:45+03:00
Общество

До +18! После тепла в Красноярск придут дожди и пасмурная погода

Среда станет самым теплым днем на неделе
Анна СНЕГИРЕВА
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В начале недели тепло, к концу - дождиВ начале недели тепло, к концу - дождиФото: Мария ЛЕНЦ
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Особенно на предстоящей неделе повезет дачникам - они смогут наслаждаться теплом на улице, а не через окошко квартиры. Тем не менее и для других красноярцев новости от синоптиков Гидрометцентра хорошие. Неделя ожидается теплой. И лишь к концу в Красноярск придет пасмурная погода и дожди.

Итак, в понедельник, 13 апреля, в ночью до 0 градусов, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. Во вторник днем - уже плюс 14 градусов, ночью до плюс 1. Самым теплым днем на предстоящей неделе станет среда, 15 апреля. Днем будет облачно - до плюс 18 градусов, почти лето. Ночью - также до плюс 1.

Слегка прохладнее в четверг: днем - плюс 13, ночью - до плюс 4 градусов. А вот пятница может стать дождливой. Метеорологи сообщают, что 17 апреля будет пасмурным, возможны дожди. Температура воздуха составит плюс 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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