Коронавирус в Красноярске: дачникам можно выезжать за пределы города
В Красноярске введено ограничение на въезд и выезд из города. И в связи с этим у дачников много вопросов, главный из которых - можно ли добраться до своего участка без проблем с сотрудниками полиции? По словам депутата Заксобрания Александра Глискова, который переадресовал вопросы горожан в правительство, - можно.
- Большинство дачных массивов расположены до контрольно-пропускных пунктов, - рассказал Глисков, - А если дача за КПП, нужно будет при себе иметь объяснительную, предусмотренную указом о самоизоляции.
Это особенно актуально в связи с тем, что дачный сезон уже в разгаре, и многие красноярцы используют время самоизоляции для работы на участках - и воздух свежий, и людей поблизости мало, и самоизоляция проходит с пользой для себя и семьи. Не исключено, что собранный урожай станет одним из основных источников поддержки семьи в ближайший год.
ИСТОЧНИК KP.RU