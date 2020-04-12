Коронавирус в Красноярске: дачникам можно выезжать за пределы города

12 Апр 2020 2020-04-12T12:38:08+03:00

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В Красноярске введено ограничение на въезд и выезд из города. И в связи с этим у дачников много вопросов, главный из которых - можно ли добраться до своего участка без проблем с сотрудниками полиции? По словам депутата Заксобрания Александра Глискова, который переадресовал вопросы горожан в правительство, - можно.

- Большинство дачных массивов расположены до контрольно-пропускных пунктов, - рассказал Глисков, - А если дача за КПП, нужно будет при себе иметь объяснительную, предусмотренную указом о самоизоляции.

Это особенно актуально в связи с тем, что дачный сезон уже в разгаре, и многие красноярцы используют время самоизоляции для работы на участках - и воздух свежий, и людей поблизости мало, и самоизоляция проходит с пользой для себя и семьи. Не исключено, что собранный урожай станет одним из основных источников поддержки семьи в ближайший год.

ИСТОЧНИК KP.RU