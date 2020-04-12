СМИ: ФСБ провела обыски в офисах «Красноярскнефтепродукта»

12 Апр 2020 2020-04-12T12:10:07+03:00

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Силовики изъяли документы в офисе одной из крупнейших сетей заправочных станций АО «Красноярскнефтепродукт» (КПП), сообщает «Запад24». По данным издания обыск прошел на Декабристов, 30 и связан он с делом о незаконной отгрузке бензина (ст. 171 УК России, незаконное предпринимательство). Речь идет о случае, произошедшем еще в 2019 году.

Директор сети дал добро на отгрузку бензина заправкам «Магнат РД», которые к тому моменту уже числились банкротами. Договор был заключен, а лицензии не было. О каком количестве топлива идет речь - не сообщается. Известно, что с этой сделки предприниматель незаконно получил несколько десятков миллионов рублей. было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в компании и провели масштабные обыски. Руководство сети заправок пока никак ситуацию не комментировало.

ИСТОЧНИК KP.RU