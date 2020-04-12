2020-04-12T12:18:21+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020: диагноз подтвержден еще у 25 человек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020 года
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Зарегистрированы новые случаи коронавирусаЗарегистрированы новые случаи коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По сообщениям оперативного штаба по коронавирусу в Красноярске на 12 апреля 2020 года, подтверждено еще 25 случаев заболевания. Таким образом, за все время количество заболевших в регионе достигло 85 человек.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, теперь анализ на коронавирус лабораторно будет подтверждаться на месте - в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Красноярска (20 человек), Балахты (1 человек), Новоселово (2 человека), Дивногорск (1 человек), Енисейский район (1 человек).

Из 85 подтвержденных случаев коронавируса 8 человек выздоровели, еще 77 человек находятся на лечении.

Кроме того, 4 790 человек - под наблюдением медиков (+60 новых за сутки). 34 человека полностью сняты с наблюдения - они здоровы, и их состояние у медиков не вызывает никаких вопросов.

напомним, что 12 апреля ожидается прибытие еще одного эвакуационного рейса из Таиланда с красноярцами на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: дачникам можно выезжать за пределы города
СМИ: ФСБ провела обыски в офисах «Красноярскнефтепродукта»
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020: диагноз подтвержден еще у 25 человек
Эвакуированных из Таиланда туристов доставят спецбортом в Красноярск
Коронавирус в Красноярске, новости на 12 апреля 2020: COVID-19 теперь подтверждает краевой центр гигиены
«Эти люди делают все и даже больше»: пресс-секретарь минздрава рассказала, как перенесла коронавирус
В Красноярске загорелось здание краевого наркологического диспансера
«Многие без денег остались, даже на хлеб»: в Солнечном два магазина решили бесплатно раздавать хлеб
Полицейский вынес из огня 5-летнего мальчика и помог выйти его бабушке
Двум красноярским врачам присвоено звание Заслуженных врачей России