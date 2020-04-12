Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020: диагноз подтвержден еще у 25 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T12:18:21+03:00

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске на 12 апреля 2020 года

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По сообщениям оперативного штаба по коронавирусу в Красноярске на 12 апреля 2020 года, подтверждено еще 25 случаев заболевания. Таким образом, за все время количество заболевших в регионе достигло 85 человек.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, теперь анализ на коронавирус лабораторно будет подтверждаться на месте - в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Красноярска (20 человек), Балахты (1 человек), Новоселово (2 человека), Дивногорск (1 человек), Енисейский район (1 человек).

Из 85 подтвержденных случаев коронавируса 8 человек выздоровели, еще 77 человек находятся на лечении.

Кроме того, 4 790 человек - под наблюдением медиков (+60 новых за сутки). 34 человека полностью сняты с наблюдения - они здоровы, и их состояние у медиков не вызывает никаких вопросов.

напомним, что 12 апреля ожидается прибытие еще одного эвакуационного рейса из Таиланда с красноярцами на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU