Эвакуированных из Таиланда туристов доставят спецбортом в Красноярск

12 Апр 2020 2020-04-12T09:22:36+03:00

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В Красноярске ожидается еще один эвакуационный борт с россиянами. Об этом сообщил официальный Facebook-аккаунт посольства России в Таиланде. Рейсом Бангкок - Красноярск на родину доставят застрявших за границей туристов. По информации посольства, воспользоваться перелетом может любой гражданин России. Если билет его авиакомпании не сдан - бесплатно, если билет уже сдали - только за деньги.

- Вылет рейса Бангкок — Красноярск состоится 12 апреля 2020 года в 19:35 (местное время). Рейс № SVR3620, - сообщили в посольстве. - Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае.

Зарегистрироваться на рейс красноярцам предлагается через портал госуслуг. Однако регистрация не является гарантией того, что турист попадет на борт. Вывозят туристов в порядке живой очереди, а она формируется в аэропорту Бангкока.

Добавим, что в ближайшие дни пройдет сразу три вывозных рейса - в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. Все они целевые, только для жителей этих мегаполисов и регионов.По прибытии туристов ожидает обязательная сдача анализов на коронавирус и 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU