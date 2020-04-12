Коронавирус в Красноярске, новости на 12 апреля 2020: COVID-19 теперь подтверждает краевой центр гигиены

12 Апр 2020 2020-04-12T08:52:11+03:00

Теперь анализ на инфекцию не надо отправлять в научный центр «Вектор» (Новосибирск)

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В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что анализ на COVID-19 теперь могут делать и в Красноярске. Краевой центр гигиены и эпидемиологии получил соответствующие полномочия, и теперь официально является референс-центром. Это означает, что лабораторно подтверждать анализы будут на месте, в Красноярске. Не придется отправлять их в научный центр «Вектор» (Новосибирск) и ждать результатов оттуда - что, конечно, занимает определенное время.

Напомним, что по данным на 12 апреля 2020 года, в Красноярске официально подтверждено 60 случаев заболевания. Выздоровели 8 человек. Еще 52 человека проходят лечение (+21 человек за сутки). Не все из заболевших - жители Красноярска. Диагноз подтвержден у жителей Железногорска, Норильска и Пировского района.

Медики наблюдают 4 790 пациентов (+60 новых пациентов за сутки). Наблюдение сняли у 34 человек, они здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU