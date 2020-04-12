2020-04-12T08:29:04+03:00
Общество

«Эти люди делают все и даже больше»: пресс-секретарь минздрава рассказала, как перенесла коронавирус

Девушку лечили в БСМП
Анна СНЕГИРЕВА
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Люди в больнице работают на износЛюди в больнице работают на износФото: Мария ЛЕНЦ
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От коронавируса никто не застрахован. Подхватить его может каждый человек. Одной из шестидесяти заболевших в Красноярске стала сотрудница пресс-службы краевого минздрава Дина Володина. Девушку, как и всех прочих, изолировали и лечили в БСМП. После лечения Дина рассказала, каково это – перенести коронавирус.

Дину доставили в инфекционное отделение больницы скорой помощи после первого же положительного теста на COVID-19. Девушка говорит, что у нее был кашель, тяжесть в груди и конъюктивит. После этого началось серьезное лечение – противовирусные препараты, таблетки от кашля, капельницы. Глаза девушке тоже закапывали.

По словам Володиной, в больнице все организовано должным образом: весь персонал отделения в защитных костюмах, все (и врачи, и санитарки, и медсестры) в прямом смысле слова живут на работе, перснал ведь тоже в зоне риска. Работают люди на износ.

«Эти люди делают все и даже больше», - говорит Дина Володина.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, организм справился с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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