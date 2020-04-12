«Эти люди делают все и даже больше»: пресс-секретарь минздрава рассказала, как перенесла коронавирус
От коронавируса никто не застрахован. Подхватить его может каждый человек. Одной из шестидесяти заболевших в Красноярске стала сотрудница пресс-службы краевого минздрава Дина Володина. Девушку, как и всех прочих, изолировали и лечили в БСМП. После лечения Дина рассказала, каково это – перенести коронавирус.
Дину доставили в инфекционное отделение больницы скорой помощи после первого же положительного теста на COVID-19. Девушка говорит, что у нее был кашель, тяжесть в груди и конъюктивит. После этого началось серьезное лечение – противовирусные препараты, таблетки от кашля, капельницы. Глаза девушке тоже закапывали.
По словам Володиной, в больнице все организовано должным образом: весь персонал отделения в защитных костюмах, все (и врачи, и санитарки, и медсестры) в прямом смысле слова живут на работе, перснал ведь тоже в зоне риска. Работают люди на износ.
«Эти люди делают все и даже больше», - говорит Дина Володина.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, организм справился с инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»