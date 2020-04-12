В Красноярске загорелось здание краевого наркологического диспансера

12 Апр 2020 2020-04-12T07:37:19+03:00

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В Красноярске ранним утром полыхнуло здание краевого наркологического диспансера (ул. Пархоменко, д. 2). По информации спасателей пожар случился в 04.27 по красноярскому времени. Когда прибыли первые пожарные расчеты, огнем была охвачена крыша здания. К счастью, персонал больницы и люди успели эвакуироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/772566" frameborder="0"></iframe> Пожар в наркологическом диспансере.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- На тушение пожара привлечено 37 человек и 12 единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МЧС. - .Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 18 человек: двое врачей и 16 пациентов.

Больных в данный момент перевели во второй корпус диспансера, он располагается поблизости. Все они размещены по палатам. Спасатели сообщают, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты после того, как он будет потушен. В данный момент пламя локализовано на площади 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU