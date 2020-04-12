«Многие без денег остались, даже на хлеб»: в Солнечном два магазина решили бесплатно раздавать хлеб

12 Апр 2020 2020-04-12T06:01:03+03:00

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«Спасибо, ребята», - пишут предпринимателям жители Солнечного. В микрорайоне два небольших магазинчика раздают хлеб просто так - тем, у кого за две предыдущих недели самоизоляции денег не осталось на покупку товаров первой необходимости.

Объявления о раздаче хлеба появились на двух магазинах Фото: Наш. мкр. Солнечный

Обычные буханки из муки 1 сорта. Снимки с объявлениями выложили пользователи паблика «Наш мкр. Солнечный». В обсуждениях говорят, что предприниматели таким образом хотят помочь самым незащищенным - старикам, многодетным, одиноким матерям. Ведь в связи с объявленной самоизоляцией некоторые лишились работы, а значит, хлеб купить попросту не на что.

На бесплатную раздачу перешли два магазинчика - на 40 лет Победы 33 и Светлова 31.

Люди в соцсетях засыпали предпринимателей благодарностями Фото: Наш. мкр. Солнечный

Пользователи соцсетей засыпали предпринимателей благодарностями.

«Молодцы! Ведь сейчас, действительно, после двух недель люди остались без денег даже на хлеб»; «Я горжусь, что брат затеял такую идею и исполняет. Что раздаёт - это не главное, главное - делает добро. И для кого-то станет примером», - пишут жители микрорайона в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU